Luka Bojanc do uspeha kariere Dolenjski list Novomeščan Luka Bojanc je na edinem svetovnem pokalu, ki je še ostal na gimnastičnem koledarju 2020, svetovnem izzivu v Sombotelu, na krogih prišel do uspeha kariere, saj je prvič nastopil med osmerico najboljših in z oceno 12,600 končal na šestem mestu. preberite več » ...

