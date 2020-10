Neurje prevračalo letala na letališču Lučko 24ur.com Neurje je težave povzročalo tudi na sosednjem Hrvaškem. V Zagrebu je veter podiral drevesa in odkrival strehe, veliko škodo pa so zabeležili na letališču Lučko. Močan veter je namreč prevračal celo letala. Veter je porušil streho in vrata hangarja v Aeroklubu Zagreb. Tri letala je neurje močno poškodovalo.

