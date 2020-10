Pred pol stoletja se je poslovila Janis Joplin (VIDEO) Reporter Mineva 50 let od smrti ameriške pevke Janis Joplin, ki se je v zgodovino zapisala kot ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne revolucije 60. let minulega stoletja. Življenje glasbene ikone, ki je na odru izpela lastno bolečino, je prezgodaj prekinil p

Sorodno





Oglasi