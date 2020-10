Dobre pol tone kokaina Dnevnik Oblasti v Francoski Gvajani so v četrtek v pristanišču blizu prestolnice Cayenne zasegle več kot pol tone kokaina. Kot je sporočilo tožilstvo te južnoameriške francoske regije, so prijeli štiri osumljence ter zasegli štiri vozila in 18 torb z drogo....

