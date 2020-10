Uspešen konec tedna za slovenske judoiste Sportal Slovenski judoisti so konec tedna nastopili na evropskem pokalu v Dubrovniku. V konkurenci sedmih držav sta se zmag veselila David Štarkel iz celjskega Sankakuja v kategoriji do 60 kilogramov in Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava med tekmovalkami do 70 kg. Njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila Zarja Tavčar. V ženski konkurenci se je v kategoriji do 63 kg srebra veselila mlada Lia Ludvik.

