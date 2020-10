Na mariborski tržnici bodo v sredo razdelili 1.300 nakupovalnih vrečk iz blaga Lokalec.si Podjetje Snaga skupaj z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Maribor zaključuje kampanjo “Tržnica brez plastičnih vrečk”. V sredo, 7. oktobra 2010, med 9. in 11. uro, bodo imeli slovesni zaključek akcije “Vrećka Srečka”, na glavni mariborski tržnici. Kupcem bodo razdelili 1.300 nakupovalnih vrečk, ki so jih iz recikliranih zaves zašili prostovoljci. Nakupovalne vrečke so poimenovali “vrečka […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Goran Dragić

Tadej Pogačar

Primož Roglič