Indijci razvili nov test na koronavirus, ki daje hitre rezultate in je cenovno dostopen 24ur.com Indijski regulator za zdravila je za komercialno rabo že odobril novi test, ki so ga razvili indijski raziskovalci in je podoben testu nosečnosti. Gre za papirnat test, ki bo rezultate dal že v dobri uri, dve modri črtici bosta pomenili, da je oseba okužena s koronavirusom, ena pa, da je test negativen.

Sorodno









































































































































































Oglasi Omenjeni Indija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Goran Dragić

Bojana Beović

Primož Roglič