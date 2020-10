Vodstvo in zaposlenih v Cimosu niso zbližali stališč 24ur.com Na sedežu Cimosa v Kopru so potekali prvi pogovori med vodstvom ter predstavniki delavcev in sindikatov o programu presežnih delavcev. Stališče sveta delavcev je, da se program oblikuje za celotno družbo, medtem ko delodajalec vztraja pri zaprtju tovarne v Mariboru, je povedal Aleš Hoge. Svet delavcev bo zato začel postopek arbitraže.

