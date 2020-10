Gajser in Honda še naprej z roko v roki Sportal Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser in njegovo moštvo Honda Racing Corporation sta se dogovorila za večletno podaljšanje sodelovanja. "Del ekipe sem že več let, smo kot družina, tako da se veselim, da ostajam," je podaljšanje kometntiral vodilni v skupnem seštevku najmočnejšega razreda MXGP.

