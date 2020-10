Rakete zadele glavno mesto Gorskega Karabaha, število žrtev raste RTV Slovenija Spopadi med armenskimi in azerbajdžanskimi silami v Gorskem Karabahu se nadaljujejo. Glavno mesto te pokrajine Stepanakert so dopoldne zadele rakete, obstreljevali so bilo tudi tamkajšnje stanovanjsko naselje. O morebitnih žrtvah zaenkrat še ni poročil.

