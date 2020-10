Po besedah slovenske infektologinje Mojce Matičič so bili letošnji prejemniki Nobelove nagrade za medicino v strokovni javnosti pričakovani. Prejeli so jo za odkritje virusa hepatitisa C, ki je prva kronična okužba v zgodovini, ki je ozdravljiva. Soočanje s to boleznijo pa je zgodba o uspehu tudi v Sloveniji, je za STA povedala Matičičeva.