Koronavirus vnesel nemir v vrste Olimpije in Krke, upajo na pomoč pristojnega ministrstva Sportal Med polčasoma nedeljske tekme 1. kroga lige ABA je kot strela z jasnega usekalo v tabor Cedevite Olimpije kakor tudi Krke. V ljubljanskem taboru so dobili izvide testiranja za koronavirus, pri enem košarkarju je bil pozitiven. Danes so opravili vnovično testiranje, ves čas pa so v pogovorih z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana

Sani Bečirovič Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Goran Dragić

Primož Roglič

Matjaž Han