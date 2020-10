Kronaveter je preslišal vzklike s tribun in se posul s pepelom Sportal "Nismo videti tako, kot bi morali biti," je po remiju na derbiju z 1:1 pošteno priznal eden glavnih zvezdnikov Maribora Rok Kronaveter, ki proti svojemu nekdanjemu klubu Olimpiji ni prišel do izraza. Žaljivke in grožnje na račun njega in soigralcev po sedmem domačem derbiju brez zmage za Maribor, remiju z 1:1, je preslišal.

