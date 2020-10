Predsednik vlade Janez Janša je po včerajšnjem odstopu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec v državni zbor že poslal predlog za novega ministra. Za to funkcijo predlaga dosedanjega državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Jožeta Podgorška, nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (zdaj je na tem položaju Novomeščan Igor Hrovatič) in še pred tem dekan ...