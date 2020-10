V zemljo na gozdni poti zakopal nevarno past in jo prekril z listjem Lokalec.si Neznani storilec je v času med 26. 9. 2020 in 4. 10. 2020, v klancu na gozdni poti na Janževi gori, kjer je speljana Aljaževa planinska pot, ki poteka iz Selnice ob Dravi do Svetega Duha na Ostrem vrhu, namestil leseno lato s kavlji, v katero je zabil 8 kovinskih kavljev debeline 12 mm. Kavlji, […]

