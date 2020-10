Po državi izpad mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije 24ur.com Uporabniki Telekoma Slovenije na območju celotne države trenutno ne morejo uporabljati mobilnih in fiksnih storitev. Kot so zapisali v podjetju, težave odpravljajo. Do izpada naj bi prišlo ob popravilu oddajnikov v Ajdovščini.

