Pri Liverpoolu še tretja okužba Sportal Nogometaš švicarske reprezentance in angleškega prvaka Liverpoola Xherdan Shaqiri je bil pozitiven na covid-19, zato bo manjkal na načrtovani vrnitvi v švicarsko reprezentanco po 16 mesecih, so sporočili iz švicarske zveze SFV. Osemindvajsetletnik je še tretji nogometaš rdečih v tednu dni, ki je oddal pozitiven test. Pred Shaqirijem sta bila pozitivna že Španec Thiago Alcantara in Senegalec Sadio Mane, oba sta že v samoosamitvi.

