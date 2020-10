Del opozicije zahteva sejo odbora DZ glede pitne vode v Anhovem Primorske novice Poslanci opozicijskih SAB, LMŠ, Levice in SD so vložili zahtevo za sklic seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo razpravljali o zagotavljanju čiste pitne vode v Anhovem in drugod po državi. Med drugim se želijo seznaniti z razlogi za težave v Anhovem in pregledati možnosti za financiranje zagotavljanja vodnih virov.

