Banka Slovenije: Odpornost bank je še velika, a tveganja so se povečala Finance Zaradi pandemije COVID-19 ter ukrepov za njeno zajezitev so se tveganja za stabilnost finančnega sistema močno povečala, ocenjujejo na Banki Slovenije (BS), a po drugi strani menijo tudi, da je odpornost bank proti tveganjem visoka in občutno boljša kot pred prejšnjo krizo, in sicer zaradi dobrega kapitalskega in likvidnostnega položaja bank ter zaradi sprejetih centralnobančnih in drugih ukrepov, je ob predstavitvi najnovejšega poročila o finančni stabilnosti poudaril viceguverner BS Primož Dolenc

Sorodno Oglasi Omenjeni Banka Slovenije

Evropska centralna banka (ECB)

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Tomaž Gantar

Borut Pahor

Primož Roglič