Priznanje jabolko navdiha prodajalkam in prodajalcem SiOL.net Predsednik države Borut Pahor bo v sredo prodajalkam in prodajalcem vročil repliko priznanja jabolko navdiha. Priznanje bodo prejeli v znak hvaležnosti za nesebičnost in pogum ter nenadomestljivi prispevek v času premagovanja epidemije, so sporočili iz urada predsednika republike.

