Carolyn Carlson Company s trikratnim odmerkom koreografinji tako ljubega sola RTV Slovenija Carolyn Carlson se v predstavi Otoki vrača k iskanju svojega bistva in lastne intime, obenem pa razkriva vso lepoto in moč, ki jo izžareva samostojno plesalčevo telo. Tri solistične točke in duet so uprizorili na odru Cankarjevega doma.

