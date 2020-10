Severna Makedonija in Albanija naj bi k pogajanjem za vstop v EU pristopili še letos RTV Slovenija Komisija je objavila poročila o napredku držav Zahodnega Balkana in Turčije na poti v EU. To je prvi širitveni sveženj po sprejetju nove širitvene metodologije, ki naj bi zagotovila bolj političen, dinamičen, verodostojen in predvidljiv proces.

