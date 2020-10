Odstopila premier in predsednik parlamenta v Kirgiziji, volitve razveljavili RTV Slovenija Volilna komisija je nedeljske parlamentarne volitve v Kirgizistanu razveljavila, protestniki so zasedli parlament in predsednikov urad, odstopila pa sta kirgiški premier Kubatbek Koronov in predsednik parlamenta Dastan Žumabekov.

