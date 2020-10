Kitajski tehnološki velikan Huawei je nad novico, da naj bi ga slovenska vlada označila za dobavitelja z visokim tveganjem, presenečen in razočaran. Kot so njegovi predstavniki poudarili na današnji novinarski konferenci, jim vlada kljub večkratnim poskusom ni omogočila predstavitve stališč. Prepričani so, da za odločitev ni utemeljenih razlogov.