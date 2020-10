Od 8. do 11. oktobra bo v Mariboru potekal 10. Mednarodni filmski festival stop animacije StopTrik, največji tovrstni festival v Evropi. Osrednje prizorišče bo Vetrinjski dvor, dogajalo pa se bo tudi v GT22 in Lutkovnem gledališču Maribor. Vse festivalske filmske projekcije so brezplačne. Letošnji program je zasnovan po navdihu intelektualnega in umetniškega eksperimenta umetnika Theodoreja Usheva.