Aleksandra Pivec mora vedeti, da je ideologija tudi to, da se ideološka vprašanja ne odpirajo Časnik Aleksandra Pivec, ena od boljših na mestu ministra za kmetijstvo, kar smo jih imeli, je morala oditi. Začasno?! Kdor drugemu jamo koplje, sam pade vanjo, pravi star pregovor. Počakajmo, kaj se bo dogajalo z DeSUS-om in kaj z Aleksandro Pivec. Stranka old boys je imela zgodovinsko priložnost, da se ohrani na slovenskem političnem parketu v prenovljeni izdaji. Aleksandra Pivec je bila za to idealna ...

