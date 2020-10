12 let zapora za pedofilskega očeta, ki je hčerko zlorabljal od njenega tretjega meseca Reporter Nemško sodišče je včeraj očeta, ki je spolno zlorabljal svojo hčerko od njenega tretjega meseca, obsodilo na 12 let zapora. Njegov primer je preiskovalce sicer pripeljal do velike pedofilske mreže na svetovnem spletu. Sodišče je poleg zaporne kazni 43-let

