Na Golniku okuženi dve zaposleni zurnal24.si Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik sta z novim koronavirusom okuženi dve zaposleni. Vendar kljub večjemu številu bolnikov na covid oddelku zaenkrat vsi oddelki in ambulante normalno obratujejo, so nam zagotovili danes zjutraj.

