Evropski poslanci podprli 60-odstotni cilj zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 Energetika.NET Evropski poslanci so danes podprli cilj o 60-odstotnem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, s čimer so se zavzeli za ambicioznejši cilj, kot ga predlaga Evropska komisija (55 %).

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Jelko Kacin

Jože P. Damijan

Tomaž Gantar