Direktor bolnišnice Golnik: Čez 10 do 14 dni bi potrebovali 200 postelj, konec meseca lahko že 300 Večer V Sloveniji bi lahko ob nadaljevanju širjenja novega koronavirusa že konec meseca potrebovali 300 postelj za bolnike s covid-19. Trenutno jih je za to v državi namenjenih 141 in okoli 70 odstotkov jih je že zasedenih.

