Sinoči okoli 22. ure so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na Prijateljevi ulici v Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 51-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligrama alkohola. O ...