"Po prvem požirku dobiš občutek, da bi z lahkoto zdržal še en dan" #video SiOL.net V zadnji oddaji Preživetje v divjini sta se preizkusila prijatelja Gvido in Niki. Brane T. Červek je njuno vzdržljivost in vztrajnost na koncu pohvalil, pa čeprav jima ni uspelo opraviti čisto vseh nalog, ki jih je zanju pripravil. Niki nam je povedal, da je bil kljub Branetovi pohvali nekoliko razočaran nad sabo, saj bi z nekoliko bolj umirjenim in premišljenim pristopom z Gvidom lahko uspešnje krmarila čez izzive divjega otoka.

