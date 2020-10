Prva okužba tudi v domu starejših v Slovenski Bistrici, enota do nadaljnjega zaprta Večer Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica, bo zaradi okužbe, ki so jo v ponedeljek ugotovili pri enem stanovalcu, zaprt do nadaljnjega oziroma predvidoma 14 dni.

Oglasi