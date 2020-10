Kvitova in Keninova kot zadnji v polfinale Sportal V ženskem delu OP Francije sta bila na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Kot prvi sta igrali Petra Kvitova in Laura Siegemund. Na koncu je bila boljša Kvitova, ki je zmagala po dveh nizih (6:3, 6:3). Za njima pa sta osrednje igrišče prevzeli še Sofia Kenin in Daniele Collins, zmage v treh nizih pa se je veselila Keninova.

