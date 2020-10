Pred dvema tednoma smo lahko poslušali glasne kritike s strani prvega sindikalista v državi Branimirja Štruklja glede nošenja zaščitnih mask v šolah, sedaj pa so si očitno v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) premislili. V nedavni izjavi za javnost so namreč izrazili kritiko, ker sedaj zaščitne maske v šolah niso več potrebne. Poleg tega pa še zahtevajo opravičil ...