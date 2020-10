V Enoti doma za starejše v Slovenski Bistrici so 5. oktobra dobili obvestilo od NIJZ, da je njihov stanovalec pozitiven na covid-19. Stanovalec je bil dan prej obravnavan na urgenci v UKC Maribor in se je po obravnavi vrnil v dom (še pred tem je bil od 23. 9. do 2. 10. hospitaliziran v UKC […] Prispevek Po okužbi stanovalca doma za starejše v Slovenski Bistrici: Nova testiranja doslej negativna! j ...