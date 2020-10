Evroposlanci podprli 60-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 RTV Slovenija Evropski poslanci so podprli cilj, da bodo izpusti toplogrednih plinov v EU-ju do leta 2030 v primerjavi z letom 1990 za 60 odstotkov manjši. S tem so se zavzeli za ambicioznejši cilj, kot ga je predlagala Evropska komisija.

