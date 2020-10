Na kocki je veliko – Pence in Harrisova ponoči edinkrat iz oči v oči RTV Slovenija Mike Pence in Kamala Harris se bosta – ločena s pleksisteklom in z medsebojno razdaljo 3,6 metra – ponoči v Salt Lake Cityju soočila na edini podpredsedniški televizijski debati, ki bo imela letos še posebej veliko težo.

