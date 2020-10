Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo 8., 9. in 10. oktobra premiera drame Moj mož ene najvidnejših makedonskih pisateljic Rumene Bužarovske po zbirkah kratkih zgodb Moj mož in Nikamor ne grem. Uprizoritev pripoveduje, diha, kriči in šepeta skozi intimne in hkrati surovo realistične pripovedi devetih igralk. Po besedah režiserke Ivane Djilas so teme, ki se jih v svojih delih loteva Bužarovska, in človeške...