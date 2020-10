Slovenec Avstrijcem kazal, kako se vozi: 230 kilometrov na uro po avstrijski avtocesti, adijo vozniš Reporter Slovenski voznik je v torek popoldne po avtocesti na vzhodu avstrijske Štajerske vozil 230 kilometrov na uro in tako za sto kilometrov na uro prekoračil omejitev hitrosti. Pri tem so ga zasačili policisti, ki so na tistem odseku ceste merili hitrost. Kot

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Tomaž Gantar

Jože P. Damijan

Tanja Fajon