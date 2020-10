Vreme: pred nami so sončni dnevi SiOL.net Danes in v petek bo večinoma sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Sončno vreme bomo imeli tudi v soboto, medtem ko v nedeljo prihajajo padavine in občutna ohladitev, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje.

Sorodno





























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Tomaž Gantar

Jože P. Damijan

Tanja Fajon