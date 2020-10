Začenja se obnova štiripasovnice med Trzinom in Črnučami, pričakovati je zastoje Govori.se Litijski Trgograd bo danes začel obnavljati vozišče štiripasovnice med Trzinom in Črnučami v skupni dolžini 6,73 kilometra. Dela v vrednosti 1,035 milijona evrov bodo predvidoma zaključena do konca oktobra. Na delu vozišča, kjer bodo potekala dela, bo promet potekal po enem voznem pasu, zato je pričakovati zastoje.



