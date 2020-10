MOS letos prvič brezplačen in na spletu Novice.si Mednarodni obrtni sejem bi moral v septembru tradicionalno zaživeti že v svoji 53. izvedbi, a je podjetju Celjski sejem načrte prekrižala prepoved tovrstnih dogodkov, ki ji še vedno ni videti konca. Kot pravi direktorica prodaje Celjskega sejma Katja Goršek, so zato razvili interaktivni Spletni MOS – edini takšen dogodek in platformo v Sloveniji, ki ponuja […] Prispevek MOS letos prvič brezplačen ...

