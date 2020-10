Vreme: Čaka nas pretežno jasen dan Lokalec.si Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V petek bo povečini sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. […]

