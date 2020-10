Easyjet začasno prekinja povezavo med Brnikom in Londonom Primorske novice Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je po poročanju spletnega portala Ex-Yu Aviation odpovedal vse polete med Brnikom in Londonom med novembrom in sredino decembra, potem ko je pred dnevi do pomladi odpovedal tudi polete v Berlin. Odločitev predstavlja najnovejšo v nizu odpovedi letalskih povezav z Ljubljano.

