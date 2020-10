Trump spet napada: Joe Biden je “nor” in to vsi vedo topnews.si Trump je svojega protikandidata Joeja Bidna označil za “norega”: “Mediji so zaljubljeni v njega in ga poskušajo zaščititi”. Ameriški predsednik Donald Trump, ki manj kot mesec dni pred volitvami po anketah zaostaja za svojim demokratskim protikandidatom, je Joe Bidna označil za “norega”. “Že leta je nor in vsi to vedo,” je tvitnil ameriški predsednik.” Mediji […]

