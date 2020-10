Nakladalna rampa zagrabila avtomobil in ga prevrnila na bok Primorski dnevnik Voznica je včeraj dopoldne v Pivki kljub opozorilom zapeljala na nakladalno rampo tovornjaka, pri čemer je zagrabilo avtomobil in ga prevrnilo na bok. V nenavadni prometni nesreči je bila 71-letna voznica lažje poškodovana, so sporočili policisti. Okrog 11. ure se je 38-letni voznik tovornega vozila počasi premikal vzvratno s spuščeno nakladalno rampo kamiona, njegov spremljevalec pa je zadaj fizi ...

