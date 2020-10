Konec sezone za Bernala, na Vuelto Froome in Carapaz Sportal Tako kot letošnji zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je tudi lanski prvak največje dirke na svetu Kolumbijec Egan Bernal že končal sezono, so spletni strani cyclingnews.com potrdili različni viri. To pomeni, da ne bo nastopil na dirki po Španiji, za katero se je govorilo, da bo po polomu in odstopu na Touru njegov naslednji cilj.

