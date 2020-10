Romana Tomc odločno proti novemu mehanizmu v EU Radio Ognjišče Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Bruslju glasovali o mehanizmu EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, to je mehanizmu za pogojevanje izplačevanja evropskih, tudi kohezijskih sredstev. Evropska poslanka iz vrst ELS/SDS Romana Tomc je glasovala proti takemu mehanizmu, saj meni, da »je predlog za oblikovanje novega mehanizma nesprejemljiv.«



