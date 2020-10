Hrvati še kar vztrajajo: napovedali teden ugodnosti za turiste Cekin.si Na hrvaškem ministrstvu za turizem in šport so danes predstavili projekt Teden počitnic se splača, med katerim bodo od 16. do 25. oktobra 2020 domačim in tujim gostom ponudili različne turistične storitve s 50-odstotnimi popusti. Na spletni strani projekta so objavili skoraj 300 različnih turističnih ponudb po ugodnejših cenah.

